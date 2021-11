Asylbewerber war mehrfach vorbestraft - 23-Jähriger vergewaltigte Frau in SBB-Speisewagen – jetzt wurde er verurteilt

Das Verbrechen ereignete sich zu Beginn des Lockdowns, am späten Abend des 20. März 2020. Eine etwa 50-jährige Frau arbeitete in einem Speisewagen eines fahrenden Zuges an ihrem Laptop. Der Speisewagen der SBB war nicht bedient, ausser der Dame hielt sich niemand im Zugswaggon auf. Knapp zehn Minuten vor der Einfahrt in den Zürcher Hauptbahnhof setzt sich ein junger Mann an den Tisch und habe gefragt, wieso es hier nichts zu Trinken gebe. Gleichzeitig überraschte ein zweiter Mann die Frau von hinten, der sie unvermittelt auf den Mund geküsst haben soll.