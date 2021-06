Arbeitsunfall in Muolen SG - 23-Jähriger von Holzelement getroffen – tot

Am Donnerstag ist es um 17.40 Uhr beim Neuhof in Muolen SG zu einem Arbeitsunfall gekommen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mitteilte. Ein 23-jähriger Mann wurde von einem herabfallenden Holzelement getroffen und so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb.