Kletterunfall

23 Jähriger Walliser stürzt in den Tod

Ein Alpinist stürzte in Rougemont VD 30 Meter in die Tiefe. Wie es zum Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein 23-jähriger Walliser ist am Samstagmorgen auf dem Gemeindegebiet von Rougemont VD beim Klettern 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Sein 24-jähriger Begleiter konnte die Rettungskräfte alarmieren. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Alpinisten feststellen.

Die Unfallmeldung ging gegen 10 Uhr bei der Rega ein, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Die beiden Männer waren auf einer Klettertour an der Point de l'Echelle, als der jüngere aus noch ungeklärten Gründen abstürzte. Die Rega brachte den Leichnam ins Spital nach Zweisimmen BE.