Deutschland : 23 Monate altes Mädchen fällt aus Fenster im sechsten Stock – tot

In Erfurt ist ein knapp zweijähriges Mädchen aus einem Fenster gestürzt. Das Kind ist seinen Verletzungen erlegen.

Das Drama ereignete sich in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt.

In Erfurt, im deutschen Bundesland Thüringen, ist ein knapp zweijähriges Mädchen aus einem Fenster im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Das 23 Monate alte Kind erlag trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch Rettungskräfte seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach am Vormittag gegen 10.45 Uhr.