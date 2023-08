E-Autofahrer: Gemäss einer Zufriedenheitsstudie raten 23% von E-Autos ab

Grosse Unterschiede

Auch bei den gewünschten Verbesserungen gibt es klare Unterschiede zwischen den Marken. So schneidet Tesla beispielsweise in allen Bereichen sehr gut ab – mit Ausnahme der Fahrzeugqualität. Diese wiederum überzeugt bei den deutschen Premiummarken, die allerdings Probleme bei Verbrauch, Ladeleistung und Software haben. Auch bei VW, Skoda und Cupra sowie den chinesischen Herstellern MG und Polestar macht Letztere Ärger, während die koreanischen Marken vor allem bei der Navigations-Routenplanung nicht überzeugen. Die Stellantis-Marken haben in nahezu jeder Beziehung Schwierigkeiten, ihre Kunden zu überzeugen, starke Kritik gibt es vor allem an den Connect-Apps. Insgesamt wurden 4522 Elektroautofahrer befragt, 16 Prozent davon waren Dienstwagennutzer.