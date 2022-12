Weltrekord: Antoine Moses pflanzt 23'000 Bäume in 24 Stunden

«Ich habe mich gefragt, welche Zahl ich als Nächstes schaffe: 19’000, 20’000, und dann endlich 23’000», so beschreibt der junge Kanadier seinen erfolgreichen Rekordversuch beim Bäumepflanzen in der kanadischen Provinz Alberta. Insgesamt versenkte er 23’060 Samen innerhalb eines Tages in der Erde, umgerechnet hat er also alle 3,75 Sekunden einen Baum gepflanzt.