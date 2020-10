Madrid 23’000 Küken sterben, weil sie am Flughafen zurückgelassen werden

Die Polizei machte vergangenes Wochenende am Flughafen Madrid-Barajas Adolfo Suárez einen grausigen Fund. In mehreren Kisten entdeckten die Beamten Tausende Küken. Die Jungtiere waren ausgesetzt worden und mussten mehrere Tage ohne Essen und Trinken bei tiefen Temperaturen überleben.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, waren zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung bereits 6000 Küken gestorben. Die restlichen Tiere versuchten zu überleben, indem sie ihre toten Artgenossen verzehrten. Die Fäulnis der toten Tiere verursachte einen starken Geruch, der die schlechten Bedingungen der noch lebenden Tiere weiter erhöhte. Trotz der Bemühungen der Polizei in Zusammenarbeit mit zwei Tierschutzverbänden kamen am Ende über 23’000 Küken ums Leben.