Prall gefüllt – 236 Millionen Franken – Euromillions mit grösstem Jackpot aller Zeiten 

Der Jackpot in der Euromillions-Lotterie ist traditionell hoch. Doch der aktuelle Jackpot ist mit 236 Millionen Franken der grösste in der Geschichte der Mehrstaatenlotterie. Euromillions wird in Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg, Portugal, Liechtenstein und in der Schweiz gespielt.



Das ergibt eine Bevölkerungszahl von insgesamt rund 218 Millionen Menschen. Oder anders ausgedrückt: Würde man den Jackpot knacken und jedem dieser 218 Millionen Menschen einen Franken schenken, so könnte man sich immer noch an 18 Millionen Franken erfreuen – müsste man keine Steuern bezahlen.



Bei einem Lottospiel gehen jeweils 35 Prozent des steuerbaren Gewinns als Verrechnungssteuer an die Eidgenössische Steuerverwaltung. Bei einer korrekten Deklaration des Gewinns in der Steuererklärung wird die Verrechnungssteuer wieder zurückerstattet. Zu Buche schlägt danach die Einkommenssteuer. Wer also trotz Megagewinn Geld sparen möchte, müsste einen Umzug in einem steuergünstigen Kanton in Erwägung ziehen.



Bereits im Februar dieses Jahres hatte ein Schweizer Spieler oder eine Schweizer Spielerin einen Mega-Jackpot bei Euromillions geknackt. Damals gewann die glückliche Person 228 Millionen Franken.