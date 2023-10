Lidl Schweiz schliesst am 24. Dezember seine Türen

Bleiben am 24. und vereinzelt auch am 31. Dezember geschlossen: Kassen im Lidl.

Am 24. Dezember bleiben in der Schweiz alle Lidl-Filialen geschlossen.

«Lidl Schweiz legt grossen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Job», beginnt Lidl Schweiz die Medienmitteilung, in der informiert wird, dass alles Filialen am 24. Dezember geschlossen bleiben. «Gerade am Fest der Liebe ist die Zeit, die man mit seinen Liebsten verbringt, besonders wichtig. Dieses Jahr bleiben deshalb alle Türen der 173 Schweizer Lidl Filialen sowie auch der beiden Warenverteilzentren am 24. Dezember geschlossen», so die Detailhändlerin weiter.