Warme Luft vom Mittelmeer – 24 Grad möglich – wird es heute zum letzten Mal richtig warm?

Am Mittwoch knacken die Temperaturen in weiten Teilen der Schweiz die 20-Grad-Marke. Es könnte das letzte Mal in diesem Jahr sein, dass solche Werte erreicht werden.

1 / 3 In vielen Teilen des Landes wird am Mittwoch die 20-Grad-Marke erreicht. Meteonews Einzig im Süden des Landes muss mit Wolken und im Vergleich zum Rest des Landes mit relativ tiefen Temperaturen gerechnet werden. Meteonews Tagsüber ist dann aber auch am Donnerstag vielerorts wieder mit Temperaturen über 15 Grad zu rechnen. Meteonews

Darum gehts Warme Luft aus dem Mittelmeerraum sorgt für einen milden Mittwoch.

Es kann in den Föhntälern bis zu 24 Grad warm werden.

In der Nacht auf Donnerstag erreicht eine Störungszone die Schweiz.

Eine Südwestwindlage bringt warme Luft aus dem Mittelmeerraum in die Schweiz. Mit dem Föhn in den Alpen sorgt dies am Mittwoch für frühlingshafte Temperaturen in weiten Teilen des Landes. In den Föhntälern sind sogar Temperaturen von bis zu 24 Grad möglich. Einzig im Süden des Landes muss mit Wolken und im Vergleich zum Rest des Landes mit relativ tiefen Temperaturen gerechnet werden. Die Nullgradgrenze steigt bis zum Abend auf 4000 Meter.

In der Nacht auf Donnerstag erreicht eine Störungszone die Schweiz. Sturmtief Hendrik bringt Regen und starke Böen. Der stärkste Wind wird auf den Juraketten und den Voralpengipfeln erwartet. Auf dem Säntis etwa könnte es gar Orkanböen geben. Tagsüber drückt dann in der Alpennordseite wieder die Sonne durch und es ist mit Temperaturen von um die 15 Grad zu rechnen.

Zum letzten Mal über 20 Grad warm?

Dass es in der zweiten Oktoberhälfte auf der Alpennordseite über 20 Grad warm wird, kommt laut Meteonews zwar nicht in jedem Jahr vor, war in der letzten Dekade aber zumindest phasenweise die Regel. Ein klarer Ausreisser nach unten war 2015.



In diesem Jahr wurde die letzte 20-Grad-Marke im Flachland bereits im ersten Septemberdrittel registriert. Dass hingegen im November das Thermometer auf 20 Grad klettert, ist eine Rarität, wie Meteonews weiter berichtet. Gut möglich also, dass wir am Mittwoch zum letzten Mal in diesem Jahr ein spätsommerliches Wetter geniessen können.

Der Temperaturrekord für den Oktober wird am Mittwoch jedoch nicht aufgestellt. Am 19. Oktober 2012 wurden in Altdorf UR hochsommerliche 28,6 Grad gemessen.

