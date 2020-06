Aktualisiert vor 45min

Gewaltdelikt in Pratteln BL

24-jährige Frau getötet, Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagmittag kam es in Pratteln BL zu einem Gewaltdelikt. Dabei wurde eine 24-jährige Frau tödlich verletzt. Kurz danach nahm die Polizei einen 56-jährigen Mann in der Wohnung fest.

von Karin Leuthold

1 / 4 An der Muttenzerstrasse in Pratteln BL kam es am 20. Juni zu einem Gewaltdelikt. 20 Minuten Eine 24-jährige Frau wurde tödlich verletzt. 20 Minuten Das Opfer verstarb kurze Zeit später. Symbolbild Google Maps

Am Samstag kurz vor 12.00 Uhr kam es an der Muttenzerstrasse in Pratteln BL zu einem Gewaltdelikt. Dabei wurde eine 24-jährige Frau tödlich verletzt. Das Opfer verstarb kurze Zeit später.

Ein der Tat dringend verdächtiger, 56-jähriger Mann, konnte durch die Polizei in der Wohnung festgenommen werden.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Weitere Informationen können zurzeit nicht gemacht werden.