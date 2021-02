Eine junge Frau wurde am Donnerstagmorgen in Neuenburg in einer Tiefgarage von einem vermummten Mann überfallen. Sie wurde mit Säure besprüht und musste ins Spital gebracht werden.

1 / 3 In einer Tiefgarage in Neuenburg wurde eine 24-Jährige mit Säure besprüht. Twitter / Kantonspolizei Neuenburg Der Vorfall ereignete sich an der Rue de L’Evole 53 am Neuenburgersee, unweit der Esplanade du Mont-Blanc. Google Maps In dieser Tiefgarage wurde sie attackiert. Google Maps

Eine 24-Jährige wurde am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in Neuenburg von einem Unbekannten attackiert. Dies teilt die Kantonspolizei Neuenburg mit. Der vermummte Mann besprühte sie in einer Tiefgarage in der Nähe ihres Wohnhauses mit Säure. Ein Nachbar eilte ihr zu Hilfe, versuchte sie mit Wasser von der Säure zu befreien und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Frau wurde zuerst in ein lokales Spital gebracht, danach in ein Waadtländer Spital überführt. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr.

Ein 19-jähriger, in der Region wohnhafter Mann wurde drei Stunden später in Zusammenhang mit dem Fall festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei sucht nach Zeugen und liefert folgende Beschreibung des mutmasslichen Täters: ungefähr 1,70 Meter gross und athletisch gebaut. Der Vorfall ereignete sich an der Rue de L’Evole 53 am Neuenburgersee, unweit der Esplanade du Mont-Blanc. Wer sachdienliche Hinweise hat, ist aufgerufen, die Neuenburger Kantonspolizei unter der folgenden Nummer zu kontaktieren: 032 889 90 00.

Bist du oder jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Beratungsstellen der Opf erhilfe Schweiz Fachstelle Frauenberatung Onlineberatung für F rauen (BIF) Onlineberatung für Männer Onlineberatung für Jugendliche Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein Zwüschehalt, Schu tzhäuser für Männer LGBT+ Helpline, Tel. 0 800 133 133 Dargebotene Hand, Tel. 143 Pro Juventute, Tel. 1 47