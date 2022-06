Zürich: 24-Jähriger am Bahnhof Hardbrücke verprügelt und ausgeraubt

Ein 24-Jähriger ist am Samstag von mehreren Männern beraubt und geschlagen worden.

Am späten Samstagabend haben mehrere Männer einen Schweizer (24) beim Bahnhof Hardbrücke beraubt, geschlagen und verletzt. Das teilte die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mit. Demnach meldete am Samstag um 22.15 Uhr die Transportpolizei der SBB der Notrufzentrale der Stadtpolizei Zürich einen Streit im Unterführungsbereich des Bahnhofs Hardbrücke.