Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass der 24-jährige Algerier im Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsuchende in Urdorf wohnt.

Er hatte zuvor dem Autobesitzer mit einem Messer bedroht und einen Polizisten in den Arm gebissen.

Die Stadtpolizei Winterthur nahm am Mittwoch einen 24-jährigen Mann fest.

Am Mittwoch kurz vor 21.30 Uhr meldete sich ein Autofahrer aus der Winterthurer Innenstadt bei der Polizei. Wie die Stadtpolizei Winterthur bei einer Mitteilung schreibt, parkierte er gemäss ersten Erkenntnissen sein Auto in einer Tiefgarage, entlud es dort und brachte die Gegenstände in seine Wohnung.