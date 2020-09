Wilster bei Hamburg (D)24-Jähriger missbraucht Bub (12) an Schule

An dieser Schule in Wilster bei Hamburg wurde ein 12-Jähriger Opfer eines 24-jährigen Triebtäters.

An einer Primarschule in Wilster, nordwestlich von Hamburg, ist am Dienstag ein 12-jähriger Junge Opfer eines Sexualdelikts geworden. Ein 24-jähriger Triebtäter lauerte dem Jungen bei einem Kelleraufgang bei der Schule auf und missbrauchte ihn.