Wettingen AG: 24-jähriger Neulenker liefert sich betrunken Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Samstagmorgen um 4.30 Uhr ist einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau ein BMW durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Als ihn die Polizei stoppen wollte, gab der unbekannte Lenker Gas und flüchtete. Gefolgt von der Polizeipatrouille verliess er die Autobahn bei Wettingen und setzte die Flucht in Richtung Regensdorf fort, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.

Beim Bahnhof in Buchs/ZH konnte ihm die Patrouille den Weg abschneiden. Beim Versuch, daran vorbeizufahren, stiess der BMW gegen das Heck das Polizeiautos und blieb dann stehen. Der Lenker liess sich in der Folge widerstandlos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Am BMW sowie am Polizeiauto

entstand beträchtlicher Schaden.