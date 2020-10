Passanten fanden ihn am Boden. Eine Ambulanz brachte ihn im kritischen Zustand ins Spital.

Diese Mauer fiel ein 24-Jähriger in der Nacht auf Sonntag hinunter.

Ein Mann aus dem Kanton Waadt wurde in der Nacht auf Sonntag bei der Brunngasshalde bewusstlos am Boden liegend gefunden. Wie die Kantonspolizei am Freitag informierte, verstarb der 24-Jährige nun im Spital. Zu gravierend waren die Verletzungen, welche er sich bei einem Sturz aus acht Metern Höhe zuzog.