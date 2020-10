Bern : 24-Jähriger stürzt über acht Meter hohe Mauer

In der Nacht auf Sonntag ist in Bern ein Mann schwer verletzt und bewusstlos unterhalb einer Mauer aufgefunden worden. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

1 / 81 Bern, 4. Oktober: Ein Mann (24) wurde in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt aufgefunden, nachdem er vermutlich über eine acht Meter hohe Mauer gestürzt war. Google Maps

Bei der Brunngasshalde wurde in der Nacht auf Sonntag neben einer Treppe ein bewusstloser Mann aufgefunden, der schwer verletzt auf dem Boden lag. Die ausgerückte Ambulanz brachte den verletzten Mann in kritischem Zustand ins Spital, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse müsse davon ausgegangen werden, dass sich der 24-jährige Mann zuvor im Bereich der kleinen Plattform bei der Brunngasse befunden habe und über eine gut acht Meter hohe Mauer gestürzt sei, heisst es weiter im Communiqué. Die Umstände, weshalb und wie der Mann stürzte, sind unklar. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.