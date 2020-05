Kanton Freiburg

24-jähriger Töfffahrer schwer verletzt

Am Freitagnachmittag prallte ein Töfffahrer in eine Felswand. Der Grund: Er wurde durch das Manöver eines entgegenkommenden Autos abgelenkt.

Bei einer Kollision mit einem Auto wurde im Kanton Freiburg am Freitagnachmittag ein Motorradlenker schwer verletzt. Zum Unfall kam es, als gegen 16.15 Uhrein 18-jähriger Autofahrer auf der Crottes de Cheyres bei Châbles in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn kam. In genau diesem Moment kam ihm ein Töfffahrer entgegen.