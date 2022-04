Sommertag : So warm wie heute war es in diesem Jahr noch nie

Wie Meteonews Schweiz meldet, kletterte das Thermometer am frühen Nachmittag in Chur über die 25-Grad-Marke. Die Prognose: Es bleibt warm – und es wird wieder Saharastaub geben.

In Alicante war der Saharastaub schon am Dienstag gut sichtbar. In der Schweiz kommt er erst noch an.

In Chur wurde es am Dienstag 25,9 Grad warm.

Um 15.10 Uhr war es soweit: Die Messstation Chur registrierte als erste Station im laufenden Jahr dank leichtem Föhn die Marke von 25 Grad, was laut Meteonews den ersten Sommertag bedeutet. Gemäss SRF Meteo wurde mit dem Maximum von 25,9 Grad sogar die zweithöchste je in der ersten Aprilhälfte gemessene Temperatur erreicht.

Später wurde es auch in anderen Schweizer Orten so warm, etwa in Delsberg mit 24,3 Grad oder in Visp, wo 23,8 Grad gemessen wurden. Selbst auf dem Jungfraujoch betrug die Temperatur am Nachmittag gerade noch minus 0,8 Grad.