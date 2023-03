Zürich: 25-Jährige crasht mit Mini in Velofahrer – 22-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Velounfall an der Kreuzung Bullingerstrasse/Hardstrasse: Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrradfahrer. Wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilt, ging kurz vor 19.30 Uhr bei der Stapo eine Meldung über einen Verkehrsunfall ein. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Personenwagen auf der Bullingerstrasse in Richtung Bullingerplatz. Bei der Kreuzung, die mit einer Lichtsignalanlage geregelt wird, bog sie nach links in die Hardstrasse in Richtung Hardbrücke ab. Dabei kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision mit einem entgegenkommenden Velofahrer.