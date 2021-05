«100 Spritzen ins Gesicht» - 25-jähriger Berner lässt sich in der Türkei Bart transplantieren

100 Betäubungsspritzen ins Gesicht

Von da an ging alles ganz schnell: Der junge Berner setzte sich mit der Klinik in Kontakt und stieg schon am Montag in den Flieger nach Istanbul. In der Klinik wurde ihm als erstes ein Bart aufgemalt. Form und Grösse konnte er selber wählen. «Es funktioniert ähnlich wie bei einer Brustoperation bei Frauen», so der 25-Jährige. Am Tag darauf ging es dann an die Umsetzung: «Ich wurde betäubt und mir wurden Haare aus dem Spendenbereich am Hinterkopf entnommen», so S. Fast 30’000 Kopfhaare habe man ihm entfernt.