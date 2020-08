St. Gallen

25-Jähriger beschimpft Polizisten und droht ihnen mit dem Tod

Am Wochenende kam es in St. Gallen gleich zu zwei Vorfällen, bei denen Polizisten der Stadtpolizei angegangen, massiv beschimpft oder bedroht worden sind. Insgesamt drei Personen wurden angezeigt.

Am frühen Sonntagmorgen musste die Stadtpolizei an die Katharinengasse in St. Gallen ausrücken.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen um 2 Uhr an eine Schlägerei in der Katharinengasse gerufen. Vor Ort mussten die Polizisten einem Mann Handfesseln anlegen, der zuvor einem anderen Mann mehrere Schläge versetzt hatte, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Bei der Anhaltung wehrte sich der 25-Jährige massiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und drohte ihnen mit dem Tod.