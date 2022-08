25-Jähriger demoliert in Herisau AR Wohnung und löst Polizeieinsatz aus

Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Beim Einsatz der Polizei wurde niemand verletzt.

Der 25-Jährige wurde schliesslich in der Wohnung durch Spezialisten einer Interventionseinheit verhaftet.

Bei der Polizei ging am Samstagmorgen die Meldung ein, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses herumschreit, Möbel demoliert und mit einem Messer herumfuchtelt.

Er wurde verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

In Herisau kam es am Samstagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz.

Kurz vor elf Uhr erhielt die Polizei die Meldung, wonach ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Herisau herumschreit, das Mobiliar beschädigt und mit einem Messer in der Hand herum gestikuliert. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte den Asylbewerber aus Eritrea in der Wohnung lokalisieren.