«Monströse» Tat in Freiburg : 25-Jähriger erhält lebenslänglich nach Mord an Freundin (19)

Ein Mann wurde im Kanton Freiburg zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er eine Kollegin aus Genf mit einem Hammer traktierte und sie danach gefesselt am Seeurfer zum Sterben zurückliess. Er will in Berufung gehen.