St. Gallen: 25-Jähriger fällt in 720 Grad heisses Aluminium und wird schwer verletzt

Zwei Betriebsunterhaltarbeiter beabsichtigten am Mittwoch, Arbeiten an einem Aluminium-Warmhalteofen auszuführen. Im Ofen befand sich flüssiges Aluminium mit einer Temperatur von 720 Grad Celsius. Ein 25-jähriger Elektriker stürzte bei den Arbeiten durch eine Öffnung in den Ofen und tauchte bis zu den Knien in das Aluminium ein. Das Metall schmilzt ab Temperaturen von 660 Grad Celsius.