Cham: 25-jähriger Fahrer baut Unfall auf A14 und verschwindet danach

Am Sonntagmorgen kurz vor 05.30 Uhr hatten sich mehrere Autofahrer bei der Zuger Polizei gemeldet. Auf der Autobahn A14 bei Cham sei jemand unterwegs, der sehr unsicher fahre. «Die Polizisten waren darauf sofort ausgerückt», sagt Judith Aklin, Mediensprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden. Unterdessen hatte der fragliche Fahrer in der Ausfahrt Cham/Steinhausen bereits eine Verkehrstafel gerammt und war anschliessend in einen Aufpralldämpfer geknallt.