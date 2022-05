Henau SG: 25-Jähriger findet beim Baden einen vermutlich menschlichen Knochen

Am Donnerstag wurde der Knochen zur Polizei gebracht.

Der 25-jährige Adrian Brändli verbrachte am Mittwoch den Tag an der Thur bei Henau SG. Zusammen mit einer Kollegin wollte er dort die Sonne geniessen. Ursprünglich wollten sie zuerst den Fluss durchqueren, «doch die Strömung war zu stark», so Brändli. Stattdessen suchten sie sich einen Platz bei einer Kiesbank. Dort wurden sie auf einen weissen Gegenstand aufmerksam.