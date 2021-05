Lauterbrunnental - 25-jähriger Gleitschirmpilot verunglückt tödlich

Der 25-Jährige geriet nach Angaben der Kapo in der Luft in Schwierigkeiten.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hat sich am Sonntagmittag um 12.30 Uhr in der Gemeinde Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen) ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet. Der Pilot (25) verstarb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Pilot zu einem Gleitschirmflug von Mürren nach Stechelberg gestartet, sagt Kapo-Sprecherin Lena Zurbuchen: «Aus noch zu klärenden Gründen geriet der Mann in der Luft in Schwierigkeiten und stürzte schliesslich im Bereich des offiziellen Gleitschirmlandeplatzes bei der Talstation der Schilthornbahn zu Boden.» Dabei wurde er schwer verletzt. Drittpersonen, eine Notärztin als First Responderin und die Crew der Rega hätten vergeblich um das Überleben des Opfers gekämpft. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen sei der Mann vor Ort seinen Verletzungen erlegen.