Trun GR: 25-jähriger Mann bei Geburtstagsfest durch Kopfschuss getötet 

Am Sonntagabend zeigte bei einem Geburtstagsfest in Trun ein 30-jähriger Sportschütze den Gästen seine Waffen. Nach ersten Erkenntnissen löste sich bei dieser Präsentation gegen 18.30 Uhr ungewollt ein Schuss aus einem Karabiner 31 und traf einen 25-jährigen Anwesenden am Kopf, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.