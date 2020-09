In der französischen Ortschaft Saint-Genis-Pouilly, kaum 10 Kilometer von Genf entfernt, ist am Sonntag ein 74 Jahre alter Mann brutal zusammengeschlagen worden. Der 25-jährige Täter war überzeugt, dass der Rentner zuvor einen Buben sexuell missbraucht hatte. Doch damit lag er falsch. Das Opfer starb am Montag im Spital an den Folgen der Attacke.