Neuseeland – 25-jähriger Rugby-Star fährt in Baum und stirbt

In Neuseeland ist Rugby Volkssport, die Nationalmannschaft, die «All Blacks», ein Kulturgut. Dementsprechend tief sitzt die Trauer über den Tod von Sean Wainui. Der 25-jährige Profisportler verstarb am Montag bei einem Autounfall in der Nähe von Tauranga, wie «CNN» berichtet. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen gegen 7.50 Uhr Lokalzeit auf der Nordinsel Neuseelands. Wainui war mit hoher Geschwindigkeit in einen Baum gefahren und noch an der Unfallstelle verstorben. Weitere Fahrzeuge sollen nicht am Vorfall beteiligt gewesen sein.