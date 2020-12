Bei einem Bergunfall ist am Sonntag im Tessiner Bedretto-Tal ein 25-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Kanton Nidwalden war am Sonntagabend vermisst gemeldet worden und wurde am Montagmorgen auf rund 2700 Metern über Meer im Gebiet des Pizzo Rotondo leblos aufgefunden. Dies schreibt die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung.