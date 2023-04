Unfall in Dallenwil: 25-Jähriger stürzt mit Traktor 100 Meter ab

Der Unfall ereignete sich in Dallenwil in steilem Gelände.

Auf der Wissiflue in Dallenwil NW kam es am Samstag um ca. 18.20 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilt. Ein 25-jähriger Mann stürzte bei Holzarbeiten mit einem landwirtschaftlichen Traktor rund 100 Meter eine Felswand hinunter. Er überlebte schwer verletzt.