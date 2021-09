«Monströser Akt» am Neuenburgersee - 25-Jähriger tötete Kollegin – jetzt droht ihm lebenslänglich

In Cheyres FR wurde vor drei Jahren die Leiche einer 19-Jährigen gefunden.

Das Urteil wird am Donnerstag bekanntgegeben.

Nach drei Monaten wurde ihre Leiche in einem Sumpfgebiet in Cheyres FR gefunden.

2017 tötete ein 21-Jähriger seine 19-jährige Kollegin am Neuenburgersee.

Für den stellvertretenden Freiburger Generalstaatsanwalt, Raphaël Bourquin, ist es ein «inhumaner Akt»; ein Akt, bei dem jeglicher Skrupel fehle: Ende November 2017 wurde eine 19-jährige Genferin vermisst, drei Monate später wurde ihre Leiche in einem Sumpfgebiet in Cheyres FR gefunden. Sie war gefesselt und wies Kopfverletzungen durch einen Hammer auf.

Ihr Pullover und ihre Jacke waren hochgeschoben, ihre Hose fehlte ganzheitlich. Die Staatsanwaltschaft geht von sexuellem Missbrauch aus, was der mittlerweile 25-Jährige vor Gericht bestreitet. Bourquin bezeichnet den Fall als «monströs», wie die « Fribourger Nachrichten » berichten.

Das Urteil wird nun am Mittwoch gesprochen. Der Verteidiger des Angeklagten sprach von einer «unleugbar schweren Tat» seines Mandanten. Diese würde ihn aber nicht zum Monster machen. Der Anwalt plädierte auf vorsätzliche Tötung. Dafür sind mindestens fünf Jahre Haft vorgesehen, bei Mord mindestens zehn Jahre.

Fehlende Glaubwürdigkeit

Bei der Verhandlung plädierte der Beschuldigte Täter auf Mord. Seine Aussagen änderte er aber wiederholt. Aufgrund des Zustandes der Leiche konnte keine sichere Aussage zum Todeszeitpunkt gemacht werden. Ausgeschlossen war jedoch, dass der Schlag auf den Kopf tödlich war. Der Angeklagte habe sein Opfer am Ufer des Neuenburgersees bewusstlos und nass gefesselt, am Boden gelassen und sich vom Tatort entfernt. Zu diesem Zeitpunkt sei es zwischen fünf und acht Grad kalt gewesen. Dort ist die Frau entweder erfroren oder ertrunken.

Der Mann hat bei seiner ersten Vernehmung ausgesagt, dass die Frau noch am Leben war, als er sich entfernte. In späteren Befragungen gab er an, dass sie sicher tot gewesen sei. Später habe er dies zu «wahrscheinlich tot» geändert. Wegen der Variabilität der Aussagen werfen ihm der Anwalt der Opferfamilie und der stellvertretende Generalstaatsanwalt fehlende Glaubwürdigkeit vor.