Klöntal: Mann (25) verunfallt mit Traktor und landet im Bach

Ein Traktor in Klöntal stürzte mehrere Meter in einen Bach.

Der 25-jährige Lenker eines Traktors mit Anhänger war am Dienstagnachmittag auf der Klöntalerstrasse in Richtung Glarus unterwegs. Im Bereich Fulenchopf sah er ein stehendes Auto auf seiner Fahrspur. Als der 25-Jährige daraufhin auf der nassen Strasse bremste, rutschte der Traktor über den rechten Strassenrand hinaus, stürzte mehrere Meter in die Tiefe und blieb im Löntschbach auf dem Dach liegen.