Strafgericht BS

25-Jähriger wegen «passiver Gewalt» gegen Polizisten verurteilt

Der Mann hatte im November 2018 an einer nicht bewilligten Gegendemonstration gegen eine Kundgebung von Rechtsextremen teilgenommen. Obwohl man ihm keine Gewalttaten nachweisen konnte, reichte seine Anwesenheit für eine Verurteilung.

Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilte am Dienstag einen 25-jährigen Schweizer zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten und einer Busse von 200 Franken. Er hatte am 24. November 2018 an einer Demonstration gegen eine Kundgebung der rechtsextremen Pnos in Basel teilgenommen. Während die Gegendemonstranten breit durchmischt und zumeist friedlich waren, befanden sich unter ihnen auch Linksextreme, die die Konfrontation mit den Pnos-Exponenten und der Polizei suchten.

Anwesenheit genug für Veruteilung

Zweifel an der Identifizierung

Wie die Staatsanwaltschaft und Einzelrichter Oser von den Aufnahmen eines vermummten Demonstranten auf den Beschuldigten schlossen, wurde am Dienstag nicht ersichtlich. Die Fotos, auf denen er nicht vermummt war, wurden im Saal nicht gezeigt. Sie sollen ihn in einem Outfit zeigen, anhand dessen seine Bewegungen während der Demonstration verfolgt wurden.

Sowohl die Verteidigung wie auch das Gericht rügten zudem die Staatsanwaltschaft für ihre diffuse Beweisführung. So habe die Anklage eine Festplatte mit zahlreichen Videos zugestellt, ohne auszuführen, wie sie mit dem konkreten Verfahren in Verbindung stehen. Eine Erklärung blieb derweil auch aus, weil sich die Staatsanwaltschaft von der Verhandlung dispensieren liess.

Der Prozess am Dienstag war nur der erste in einer Reihe von Verfahren, die die unbewilligte Demonstration gegen die bewilligte Pnos-Kundgebung vom 24. November 2018 nach sich zieht. Rund 20 Anklagen wurden bereits an das Basler Strafgericht überwiesen, über 30 sind noch hängig. Sie betreffen Einzelpersonen und werden auch einzeln verhandelt. Einerseits kann so genauer auf die jeweiligen Sachverhalte eingegangen werden. Andererseits bleibt so das öffentliche Interesse kleiner als bei einem Mammutprozess mit dutzenden Beschuldigten.