New York : 25 Jahre unschuldig im Gefängnis – jetzt bekommt er 18 Millionen Dollar

Ein wegen des Mordes an einem Touristen zu Unrecht verurteilter Mann bekommt von der Stadt New York und dem US-Staat New York insgesamt knapp 18 Millionen Dollar Entschädigung. Es sei eine der höchsten Summen, die es jemals in der Geschichte der Stadt für eine falsche Verurteilung gegeben habe, teilten die Anwälte des Betroffenen am Freitag mit.