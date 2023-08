25 Leopard 2: Jetzt soll es zum Panzerdeal mit Deutschland kommen

Durch die Lieferungen von Panzern an die Ukraine durch westliche Armeen sind dort Lücken entstanden. Die Leopard 2 sollen diese nun schliessen. Zu einer Ausserdienststellung der Panzer soll es jedoch nur dann kommen, wenn die Leopard 2 auch wirklich an Rheinmetall weiterverkauft werden können. Diese Auflage machte der Nationalrat bei seiner Zustimmung im Juni. Der Bundesrat unterstützt dieses Vorgehen. Der Ständerat wird sich nun in der Herbstsession mit dem Geschäft befassen.