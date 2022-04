DNA-Proben zeigen – Ein Wolf hat die 25 Schafe in Bonstetten gerissen

In Bonstetten wurden in der Nacht vom 23. auf den 24. März 25 Schafe gerissen. (Symbolbild)

Es war ein Wolf, der in der Nacht vom 23. auf den 24. März in Bonstetten 25 Schafe gerissen hat. Dies ergab die Auswertung der DNA-Proben. Das teilte die Zürcher Baudirektion am Montag mit. Ob es der Wolf war, der einige Tage später bei Immensee SZ von einem Zug erfasst wurde, sei erst klar, wenn auch die DNA-Proben dieses Tieres ausgewertet sind. Laut einer Mitteilung gab es seit dem Vorfall im Kanton Zürich keine Hinweise mehr auf eine Wolfspräsenz. Der Besitzer der in Bonstetten gerissenen Schafe erhält eine finanzielle Entschädigung.