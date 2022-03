Affoltern ZH – 25 Schafe gerissen – geht in Bonstetten der Wolf um?

In Bonstetten wurden in der Nacht auf Donnerstag 25 Schafe gerissen. (Symbolbild)

In Bonstetten wurden in der Nacht auf Donnerstag 25 Schafe gerissen.

Einen Schafhalter erwartete auf seiner Weide am Donnerstagmorgen ein schrecklicher Anblick: 25 seiner Tiere waren über Nacht von einem Wolf gerissen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lassen die Spuren des Kampfes auf ein grösseres, hundeartiges Tier schliessen. Der Verdacht, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat, liegt also nahe, wie es in einer Mitteilung heisst.