Dabei arbeiten beim Bund seit Anfang 2020 250 Personen für die Krisenbewältigung. Davon stammen 160 aus dem Amt selber, 90 wurden zusätzlich temporär eingestellt. «Um das enorme Arbeitsvolumen zu bewältigen», wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. Diese insgesamt 250 Köpfe arbeiten «je nach epidemiologischer Lage und den anstehenden Aufgaben in unterschiedlichem Umfang – zumeist jedoch in Vollzeit». Für das temporäre Personal wendete das BAG letztes Jahr fünf Millionen Franken auf.

«250 Leute müssten genug sein»

Gesundheitsexperte Felix Schneuwly von Comparis hat angesichts dieser Personaldecke kein Verständnis dafür, dass sich das Amt bei der Krisenbewältigung immer wieder in Pannen verheddert. «250 Leute müssten wirklich genug sein», sagt er zu 20 Minuten. Es stelle sich die Frage, ob die Ressourcen richtig eingesetzt würden.



Er betont, die BAG-Mitarbeitenden leisteten bestimmt harte Arbeit. «Aber offenbar besteht ein Führungsproblem beim BAG-Direktorium. Es fehlt an Krisenerfahrung», sagt Schneuwly. Konkret hapere es bei der Umsetzung, etwa bei der angekündigten Massentest-Strategie. «Bundesrat Berset verspricht dafür eine Milliarde. Da es für die Umsetzung in den Kantonen kein Konzept gibt, können sie umsetzen, wie es ihnen gerade passt.» So kündigte etwa der Kanton St. Gallen an, keine Massentests durchzuführen. «Dabei wäre genau dies jetzt zentral, um aus der Krise zu kommen», sagt Schneuwly.



Hinzu kommen laut dem Experten die unscharf berechneten Kennwerte wie der R-Wert oder die Positivitätsrate. Oder jüngst die Impfstrategie, die aus verschiedenen Gründen ins Stocken geraten ist.