Spitäler und Impfzentren – Bundesrat schickt bis 2500 Armeeangehörige in den Corona-Einsatz

Dies gibt Armeesprecher Daniel Reist im Rahmen der Pressekonferenz der Corona-Taskforce am Dienstag bekannt.

Der Bundesrat beschliesst aufgrund der aktuellen Corona-Lage in der Schweiz weitere Unterstützung durch die Armee.

Die Corona-Situation in der Schweiz ist weiterhin prekär.

Aufgrund der hohen Fallzahlen und der Situation in den Spitälern schliesst der Bundesrat nicht aus, dass die Kantone mit ihren verfügbaren Ressourcen an die Grenzen stossen werden. Der Bundesrat hat deshalb beschlossen, dem Gesundheitswesen nach dem Frühling und Herbst 2020 in einem dritten Assistenzdienst die Unterstützung von bis zu 2500 Armeeangehörigen zur Verfügung zu stellen.