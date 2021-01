Frankreich : 2500 Menschen feiern illegale Silvesterparty

In der Stadt Lieuron haben sich an die 2500 Raver aus Frankreich und dem Ausland zu einer illegalen Silvesterfeier getroffen. Bei der Auflösung kam es zu «gewaltsamen Ausschreitungen». Viele der Raver trugen keine Maske.

1 / 5 In der Stadt Lieuron im Westen Frankreichs haben sich an die 2500 Personen zu einem illegalen Silvester-Rave getroffen. AFP Sie trugen in der Mehrzahl keine Masken und foutierten sich um Abstandsregeln, so die französische Polizei. AFP Bei der Auflösung der Party sei es zu «gewalttätigen Ausschreitungen» gekommen. AFP

Darum gehts In der Stadt Lieuron etwa 40 Kilometer südwestlich von Rennes haben sich ca. 2500 Menschen zu einem illegalen Silvester-Rave getroffen.

Sie trugen mehrheitlich keine Masken und scherten sich nicht um Abstandsregeln.

Als die Polizei die Feier auflösen wollte, warfen Partygäste Steine und Flaschen nach den Beamten.

Im Westen Frankreichs haben rund 2500 Menschen eine illegale Silvesterparty gefeiert. Die Raver stammten aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland, wie die Präfektur des Départements Ille-et-Vilaine in der Bretagne am Freitag mitteilte. Bei der versuchten Auflösung der Party in der Stadt Lieuron südlich von Rennes gab es am Donnerstagabend gewaltsame Ausschreitungen.

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Lieuron nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Als die Polizei auf der Party in einer leerstehenden Lagerhalle erschienen war, sah sie sich «gewalttätiger Feindseligkeit» gegenüber, wie es in einer Mitteilung der Beamten hiess.

Mit Steinen und Flaschen beworfen

Partygäste warfen demnach Steine und Flaschen auf die Polizisten; einige Sicherheitskräfte wurden leicht verletzt. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt, drei weitere beschädigt. Noch am Freitagmorgen tanzten sehr viele Raver in der Halle zu Techno-Musik, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Viele der Techno-Fans trugen keine Masken und hielten keine Sicherheitsabstände ein. Sicherheitskräfte verteilten Desinfektionsgel und Masken.

Eine illegale Party wurde in der Silvesternacht auch in Marseille aufgelöst – an dem Fest hatten nach Angaben der Behörden 300 Menschen teilgenommen. Fast 120 Feiernde trafen die Sicherheitskräfte in einem leerstehenden Hangar in der Region Seine-et-Marne östlich von Paris an.

Keine Wiedereröffnung am 7. Januar

Die Ausgangssperre gilt in 15 Regionen Frankreichs ab Samstag von 18.00 bis 6.00 Uhr und nicht erst ab 20.00 Uhr, wie die Regierung in Paris am Freitag mitteilte. Von der Ausweitung der Ausgangssperre betroffen ist beispielsweise das Départment Alpes Maritimes einschliesslich Nizza. Die anderen betroffenen Regionen liegen vorwiegend im Osten des Landes, Paris bleibt von der Neuregelung vorerst ausgenommen.

«Das Virus breitet sich weiter in Frankreich aus», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal in Paris. Eine ursprünglich geplante mögliche Wiedereröffnung von Theatern, Kinos und Konzertsälen am 7. Januar komme nicht in Frage.