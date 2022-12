2500 tote Robben angespült – Forscher rätseln

Kaspisches Meer : 2500 tote Robben angespült – Forscher stehen vor einem Rätsel

Nach dem Fund von rund 2500 toten Robben am Kaspischen Meer in der russischen Teilrepublik Dagestan ist die Ursache für das grösste Massensterben seit zehn Jahren unklar. Wissenschaftler würden die Kadaver der geschützten Tiere derzeit obduzieren, sagte die Leiterin der russischen Naturschutzbehörde Rosprirodnadsor, Swetlana Radionowa, am Montag im Moskauer Fernsehkanal Rossija-24. Es gebe Hinweise darauf, dass die Tiere an Sauerstoffmangel verendet seien. Details nannte sie nicht. Die Untersuchungen zum Tod der Robben dauerten an. Es gebe keine Anzeichen äusserer Gewaltanwendung etwa durch Wilderer, hiess es.