«Botellón» an Madrider Uni : 25’000 Jugendliche treffen sich trotz Verbot zum Massenbesäufnis

In der spanischen Hauptstadt Madrid haben nach Angaben der Polizei rund 25’000 junge Menschen eine riesige Open-Air-Party gefeiert, obwohl das in Spanien gerade verboten ist. Auf sozialen Netzwerken war zu sehen, wie die Teilnehmenden in der Nacht zum Samstag auf Freiflächen zwischen Universitätsgebäuden in Madrids Stadtteil «Ciudad Universitaria» tanzten und Alkohol tranken. Das berichtet die Zeitung «El País». In Barcelona gab es beim Campus der Autonomen Universität eine ähnliche Massenfete mit 8000 Teilnehmern, wie die Zeitung «La Vanguardia» berichtet. In Spanien hat gerade das Wintersemester begonnen.