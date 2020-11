Die Anklageschrift der Zürcher Staatsanwaltschaft gegen Pierin Vincenz ist 350 Seiten stark. Sie liegt unter anderem dem Finanzportal Inside Paradeplatz vor und dreht sich gemäss deren Angaben zu einem grosse n Teil um illegale Spesen. So soll Vincenz unter anderem über 250’000 Franken in Striplokalen in der ganzen Schweiz ausgegeben haben. Der Ex-CEO hat te die Ausgaben für seine privaten Vergnügungen seiner Arbeitgeberin, der Raiffeisen, in Rechnung gestellt. Auch soll er im Streit mit einer Cabaret-Tänzerin eine Suite im Zürcher Hyatt demoliert haben. Die Reparaturkosten betrugen fast 4000 Franken und wurden ebenfalls über Spesen abgerechnet. Neben dem Ex-Raiffeisen CEO Pierin Vincenz müssen sich sieben weitere Personen aus seinem beruflichen Umfeld vor Gericht verantworten.