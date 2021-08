Kanton Luzern - 254 Personen haben sich Covid-Zertifikate erschlichen

Nun ist man im Kanton Luzern am Mittwoch auf diese Personen aufmerksam geworden. (Symbolbild)

Personen, die Covid hatten und wieder gesund wurden, können ein Covid-Zertifikat beantragen, wenn ihre Erkrankung durch einen positiven PCR-Test bestätigt wurde und nicht länger als 180 Tage zurückliegt. Das Covid-Zertifikat kann unter diesen Voraussetzungen über ein Onlineformular des Bundes beantragt werden und anschliessend erfolgt die Zustellung direkt über den Bund in Papierform per Post.

Im Kanton Luzern haben rund 32’000 Bewohner des Kantons, welche Covid überstanden haben, eines dieser Zertifikate erhalten. Wie der Kanton am Donnerstag mitteilte, werden einzelne Gesuche aber nicht nur vom Bund, sondern zusätzlich auch vom Kanton bearbeitet. Dies ist jeweils dann der Fall, wenn im Rahmen eines Datenabgleichs in der Bundes-Software keine 1:1-Übereinstimmung der Informationen vorliegt, die beim Ausfüllen des Onlineformulars angegeben wurden. «Dies können etwa Fehler im Namen oder auch beim Geburtsdatum sein», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport auf Anfrage.

Ob es auch rechtliche Folgen für diese Personen gibt, ist offen

Diese fehlerhaften Gesuche werden in der Folge in Luzern von der Dienststelle Gesundheit und Sport individuell bearbeitet. Im Rahmen der Überprüfung ist man nun am Mittwoch auf Personen aufmerksam geworden, die sich mit falschen Angaben ein Zertifikat erschlichen haben. Im Klartext: Diese Personen haben versucht, sich ein Zertifikat zu verschaffen, obwohl sie kein Anrecht darauf haben, weil sie nie krank waren und auch nicht geimpft wurden.