Gegen Schärs Newcastle : 259 Tage später – Christian Eriksen feiert Comeback nach Herzstillstand

Nach dessen dramatischen Zusammenbruch an der Europameisterschaft kehrte der dänische Fussball-Star Christian Eriksen in der Premier League vielumjubelt auf den Rasen zurück.

Mehr als neun Monate nach seinem Zusammenbruch bei der Fussball-Europameisterschaft hat Christian Eriksen am Samstag sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Begleitet von lautstarkem Jubel und stehend dargebrachten Ovationen wurde der dänische Nationalspieler bei der Premier-League-Partie zwischen dem FC Brentford und Newcastle United in der 52. Minute eingewechselt. Dass die Gastgeber die sportlich wichtige Partie mit 0:2 (0:2) verloren, geriet im Londoner Community-Stadion fast zur Nebensache.

Spielmacher Eriksen lieferte eine ansprechende Leistung ab. Die 0:2-Niederlage gegen Newcastle United kann er für seinen FC Brentford aber auch nicht mehr abwenden. Joelinton (33. Minute) und Joe Willock (44.) trafen im Duell um den Klassenverbleib für Newcastle United, das durch den Auswärtssieg am direkten Konkurrenten Brentford vorbeizog. Fabian Schär, der Nati-Verteidiger in den Reihen Newcastles, bereitete das Tor zum 2:0 vor. Die «Bees» mussten zuhause bereits ab der elften Minute in Unterzahl spielen, weil Josh Dasilva für ein hartes Foul die Rote Karte kassiert hatte.

260 Tage nach dem Drama

Eriksen hatte am 12. Juni 2021, also vor genau 259 Tagen, während der EM-Partie Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Danach wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Weil der ehemalige Inter-Mailand-Profi damit in der italienischen Serie A nicht spielen darf, wurde sein Vertrag dort aufgelöst. Im Winter unterschrieb er bei Brentford. Sein letztes Premier-League-Spiel hatte der Däne vor 766 Tagen für Tottenham Hotspur bestritten.