Achtelfinal Rom-Masters: 26. Duell! Wawrinka fordert Djokovic im Achtelfinal von Rom

Die Statistik spricht also klar für Djokovic. Allerdings muss man auch sagen: Nicht viele haben den Serben sechs Mal bezwungen. Darunter auch bei grossen Turnieren. Gleich zwei Mal verhinderte Stan the Man einen Grand-Slam-Triump des Serben. Bei den French Open 2015 und den US Open 2016 ging er im Final als Sieger vom Platz. Auch bei Wawrinkas drittem Grand-Slam-Sieg bei den Australian Open 2014 musste Stan den Serben aus dem Turnier werfen. Damals in einem epischen Spiel im Viertelfinal.